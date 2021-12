Flutkatastrophe: Journalistenzentrum Herne zeigt Ausstellung

Herne. Unvergessen sind die Bilder der Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler aus dem Sommer. In Herne stellt eine Journalistin nun Fotos der Flut aus.

Die Journalistin Carmen Molitor zeigt 20 „Leerstellen” als Folge der Flutkatastrophe im Ahrtal. Die zum Teil großformatigen Bilder in der Flurgalerie des Journalistenzentrums Herne (Shamrokring 1) zeigen, was die Kölnerin bei ihren Besuchen im Ahrtal gesehen und fotografisch festgehalten hat.

Teils traurige Einblicke gibt die Ausstellung „Leerstellen“ im Journalistenzentrum Herne. Foto: Carmen Molitor / Journalistenzentrum Herne

Die 20 Bilder der „Leerstellen“-Ausstellung sind bei Carmen Molitors regelmäßigen Fahrten in die Katastrophenregion in den ersten drei Monaten nach der Flut entstanden. Sie wurden von Molitor, die im Kreis Ahrweiler aufgewachsen ist, mit dem Smartphone gemacht. Sie wollte damit die großen Verluste und die ganz besondere Stimmung dokumentieren, die das Tal in dieser Zeit prägten. Molitor weiß, was in dieser Region Gemeinschaft und Nachbarschaft ausmachen. Davon erzählen die Bilder, die sie mit professionellem journalistischem Blick gemacht hat.

Die Ausstellung „Leerstellen” wird über die Stadt Herne gefördert und am Dienstag, 14. Dezember, um 18 Uhr eröffnet. Dazu wird auch Carmen Molitor nach Herne kommen. Die Veranstalter bitten Interessierte für Führungen und Gesprächsabende um eine vorherige Anmeldung, telefonisch unter 02323 227530 oder per Mail an info@journalistenzentrum-herne.de. Es gelten die 2Gplus-Regeln.

