Flutkatastrophe: Herner sammeln Spenden für Hochwasseropfer

Herne. Zwei Herner Organisationen rufen zu Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe auf. Eine Sammelstelle öffnet bereits am Montag, 19. Juli.

„Nur gemeinsam sind wir stark“, erklärt die Herner Gruppierung „Schirme gegen rechts“ und ruft nach der Flutkatastrophe gemeinsam mit der Islamischen Gemeinde Röhlinghausen zu Sachspenden auf. Die erste Sammelstelle öffnet am Montag, 19. Juli.

Flagge gezeigt haben „Schirme gegen Rechts“ schon häufiger - hier im Oktober 2019 beim rechten Aufmarsch der „besorgten Bürger“ in Herne-Mitte. Nun sammelt die Gruppierung Spenden für Opfer der Flutkatastrophe. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

„Wir alle haben die fürchterlichen Bilder der Überschwemmungen gesehen. Viele sind direkt betroffen oder kennen Menschen, die betroffen sind. Menschen, die von jetzt auf gleich keine Bleibe mehr haben, Menschen die in einer Sekunde alles verloren haben“, schreiben die Schirme gegen rechts, die in der Vergangenheit bereits bei zahlreichen Aktionen Flagge gezeigt haben – so unter anderem gegen die selbst ernannten „besorgten Bürger“.

Zwei Abgabeorte in Herne

Um Solidarität zu zeigen und die Not der Menschen ein klein wenig abzumildern, hätten sie sich entschlossen, mit der Islamischen Gemeinde Herne-Röhlinghausen zwei Orte anzubieten, an denen Sachspenden abgegeben werden können. Diese Spenden würde dann – Stand jetzt - nach Erftstadt gebracht: „Der Ort kann sich aber nach aktueller Lage noch ändern.“

Gesammelt würden: saubere und heile Kleidung, Bettzeug, neue und verpackte Hygieneartikel wie beispielsweise Windeln sowie verpackte, haltbare Lebensmittel (auch Tiernahrung). Nicht gesammelt würden Möbel und elektronische Geräte. Die Spenden können von Montag, 19. Juli, bis Freitag 23. Juli, von 10 bis 16 Uhr beim Herneland Versandhandel, Am Großmarkt 12, in Herne abgegeben werden. Ein weiterer Sammelpunkt ist am Donnerstag, 22. Juli, von 16 bis 20 Uhr die Kirche St. Bonifatius an der Bahnhofstraße 34 in Herne-Mitte.

Sie würden sich auch über Unterstützung beim Transport der Sachspenden am Samstag, 24. Juli, freuen, so die Schirme gegen rechts. Wer einen Transporter oder ähnliches habe, sei herzlich eingeladen, sich zu melden. Die Fahrzeuge würden dann nach Bedarf eingesetzt.

Weitere Infos und Kontakt über die Facebook-Seite der Schirme gegen Rechts: https://www.facebook.com/SchirmegegenRechts. Die WAZ berichtet in Kürze über weitere Spendenaktionen in Herne.

