Flucht vor der Polizei: Herner Pkw-Fahrer (20) rast davon

Die Polizei in Herne verfolgte einen Pkw. Der Fahrer wollte sich nicht kontrollieren lassen.

Herne. Ein Pkw-Fahrer aus Herne ist in der Nacht vor der Polizei davongerast. Als ihn die Polizei schnappte, war klar, warum der 20-Jährige flüchtete.

Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hat keine Fahrerlaubnis: Ein 20-jähriger Herner ist in der Nacht zu Montag vor einer Verkehrskontrolle auf dem Westring in Herne geflüchtet, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Gegen 2 Uhr wollten Beamte einen Autofahrer auf dem Westring kontrollieren. Aber: Der Autofahrer beschleunigte und raste davon. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln sowie die Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr, so der aktuelle Kenntnisstand, auch über den Kreisverkehr an der Forellstraße. Dabei stieß er gegen ein Verkehrszeichen.

Herne: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug, das auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer sowie der Beifahrer (16 Jahre, aus Herne) blieben unverletzt. Die Kontrolle zeigte: Der Herner stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - außerdem hat er keine Fahrerlaubnis.

