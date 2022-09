Das Musiker-Trio „Wildes Holz“ tritt mit dem neuen Programm „Grobe Schnitzer“ in den Herner Flottmann-Hallen auf.

Kultur Flottmann-Hallen: Trio „Wildes Holz“ mit neuer Show in Herne

Herne. Im neuen Programm „Grobe Schnitzer“ zeigt sich das Musiker-Trio „Wildes Holz“ von seiner draufgängerischen Seite. Alle Infos zur Show in Herne.

Das musikalische Trio „Wildes Holz“ tritt am Mittwoch, 21. September, mit dem Programm „Grobe Schnitzer“ in den Flottmann-Hallen auf. Es sind noch Restkarten verfügbar.

Flottmann-Hallen Herne zeigen das musikalische Draufgängertum von „Wildes Holz“

„Grobe Schnitzer sind aus dem Leben nicht wegzudenken. Gerade bei Instrumenten aus Holz. Wer hat eigentlich dem Kind die Blockflöte geschenkt?“, heißt es in einer Mitteilung der Flottmann-Hallen zum neuen Programm von „Wildes Holz“. Denn dabei soll es um genau diese groben Schnitzer gehen, aus denen etwas Neues entstehe.

Das Trio zeige im Programm ihr musikalisches Draufgängertum, heißt es in der Mitteilung. Mit Improvisationstalent und Humor könne selbst aus den gröbsten Schnitzern etwas entstehen. Die neue Show steht ganz im Motto: „Wer Fehler vermeidet, macht alles richtig. Aber wer Fehler kultiviert, der macht Musik. Oder eben grobe Schnitzer.“

Seit über 20 Jahren seien virtuose akustische Live-Konzerte ohne Genre-Grenzen, spontane Komik und kraftvolles Spiel die Markenzeichen von „Wildes Holz“. Im musikalischen Programm „Grobe Schnitzer“ spielt Tobias Reisige Blockflöte, Markus Conrads Kontrabass und Johannes Behr Gitarre.

Das Programm findet am Mittwoch, 21. September, in den Herner Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5, statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Karten für das Programm „Grobe Schnitzer“ vom Musik-Trio „Wildes Holz“ gibt es im Vorverkauf für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Kinder bis 17 Jahren erhalten Karten für 8 Euro. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Für Kinder bis 17 Jahren kostet der Eintritt 12 Euro. Karten sind in allen Vorverkaufsstellen mit Anbindung an das System Proticket oder online unter www.proticket.de erhältlich.

