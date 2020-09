Flottmann-Hallen: Schräge Las-Vegas-Show feiert Premiere

Herne. „Siegfried & Joy meets Bert & Roy“ feiert in den Herner Flottmann-Hallen Premiere. Veranstalter versprechen einen magischen Trash-Comedy-Abend.

„Man nehme ein bisschen ‘Simsalabim’, eine Künstler-Diva, zwei galante Magier, bestreue diese mit ein bisschen ‘Love inse Ärr’ und setze einen Pullunder tragenden Beamten als Kirsche oben drauf. Fertig ist das Geheimrezept für eine der schrägsten Las-Vegas-Shows außerhalb von Las Vegas und für einen magischen Trash-Comedy-Abend“, kündigen die Veranstalter der Flottmann-Hallen die Premiere von „Siegfried & Joy meets Bert & Roy“ an.

Siegfried und Joy sind die Magier der Neuzeit und waren bereits in diesem Herbst für fünf Wochen im Tipi-Zelt am Kanzleramt Berlin gebucht - bevor Corona ihnen vorerst im wahrsten Sinne des Wortes die Show vermasselte. Bei Siegfried und Joy werden Zaubershow-Klischees zunichte gemacht, skandalösen Geschichten ein verblüffender Ausgang verpasst und im Dienste der Zauberkunst kreative Explosionen getätigt.

Zwei Welten prallen aufeinander

Bert und Roy hingegen sind von ganz anderem Kaliber. Ein schlagzeugspielender Berufsberater aus Bad Salzuflen trifft auf ein verglühtes Las Vegas Show-Sternchen mit großem Ego und geringen Englischkenntnissen. Zusammen bilden sie die Band „Bert & Roy“.

Schmeißt man nun die beiden Duos zusammen auf die Bühne, prallen mehr als zwei Welten aufeinander. „Und das ergibt einen sehr speziellen, möglicherweise aber auch wundervoll einzigartigen Zauber-Comedy-Konzert-Abend“, heißt es in der Ankündigung.

Los geht es am Mittwoch, 9. September, um 20 Uhr, in den Flottmann-Hallen, Straße des Bohrhammers 5. Coronabedingt gibt es eine begrenzte Platzkapazität. Karten sollten deswegen im Vorverkauf erworben werden. Tickets für 17 Euro (erm. 12 Euro) unter unter www.proticket.de oder in Ticketshops mit der Anbindung an das System ProTicket.

