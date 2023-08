Firmenlauf bringt große Spendensumme für Erdbebenopfer

Im Rahmen des St. Elisabeth-Firmenlaufs spendete die St. Elisabeth-Gruppe für jeden gelaufenen Kilometer fünf Euro an die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. Darüber freuen sich stellvertretend für das gesamte Unternehmen (v.l.): Geschäftsführerin Sabine Edlinger, Sebastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung, sowie die Mitarbeiter Klaus Kandsorra, Oliver Mann und Julien Collin Bölk.

Herne. Mehr als 1000 Läuferinnen und Läufer gingen vor wenigen Wochen beim Elisabeth-Firmenlauf an den Start - und sorgten für eine große Spendensumme.

Der neunte St. Elisabeth-Firmenlauf in Herne hat vor wenigen Wochen wieder die magische Marke von 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geknackt. Und die durften nicht nur stolz auf ihre Leistungen sein, sondern auch noch das Gefühl haben, auf der 5,1 Kilometer langen Strecke zu einer guten Sache beigetragen zu haben.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir schneller“ nahmen 340 Mitarbeiter der St. Elisabeth Gruppe am Firmenlauf im Sportpark Eickel teil. Foto: Martin Leclaire LECLAIRE PHOTOGR

Bereits im Vorfeld hatte die St. Elisabeth-Gruppe angekündigt, für jeden gelaufenen Kilometer fünf Euro spenden zu wollen. Da freute es die Veranstalter also umso mehr, dass insgesamt 1156 Läuferinnen und Läufer in der Mondpalast-Arena an den Start gingen. So absolvierten sie also gemeinsam 5780 Kilometer - was in der Summe 28.900 Euro macht. Die Elisabeth-Gruppe rundete auf 30.000 Euro auf.

Hunderte Läuferinnen und Läufer im Sportpark. Hunderte Läuferinnen und Läufer im Sportpark. Hunderte Läuferinnen und Läufer nahmen am Firmenlauf im Sportpark auf der 5 Kilometer langen Strecke teil. Foto: Jörg Schimmel

Das Geld soll den Opfern des Erdbebens zugute kommen, das am 6. Februar die Türkei und Teile von Syrien erschütterte. Schätzungen gehen davon aus, dass allein in der Türkei mehr als 170.000 Gebäude zerstört worden sind, der Wiederaufbau in den betroffenen Gebieten dürfte Jahre dauern.

