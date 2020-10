Verfilmung von Kinderbuchklassikern dominieren das neue Programm der Herner Filmwelt.

Neustart der Woche

Mit „Der geheime Garten“ bringt Regisseur Marc Munden einen großen Klassiker der englischen Kinderliteratur auf die große Leinwand. In der britischen Verfilmung des 1911 geschriebenen Fantasy-Romans von Frances Hodgson Burnett geht es um die in Indien aufgewachsene Mary Lennox (10), die nach dem Tod ihrer Eltern nach England geschickt wird. Bei ihrem schwermütigen Onkel (Colin Firth) entdeckt sie einen geheimnisvollen Garten … . Das Fachblatt „Cinema“ war hin und weg: „Fantastische Bilder und psychologisches Feingefühl - die Wiedergeburt eines Klassikers“ (FSK ab 6).

Und sonst?

Zum Bundesstart läuft in der Filmwelt am Berliner Platz 7-9 der Animationsfilm „Drachenreiter“ an. Eltern wissen: Auch hier handelt es sich um die Verfilmung eines Kinderbuches, und zwar von Cornelia Funke (ab 0). Die cineastische Wundertüte öffnet das Herner Lichtspielhaus ausnahmsweise nicht an einem Donnerstag: Am Dienstag ist um 20.30 Uhr in der „Sneak Preview“ ein aktueller Überraschungsfilm vor Bundesstart zu sehen (ab 18; Eintritt: 5,50 Euro).

Die Top 3

Die besten Fantasy/SciFi-Serien aus Großbritannien: 1. „Catweazle“ (1970-1971), 2. „Misfits“ (2009-2013), 2. „Orphan Black“ (2013-2017).

Der Lieblingsfilm

Sean Connery in „Goldfinger“, Lieblingsfilm von Hernes DRK-Chef Martin Krause. Foto: Shawshots / Alamy Stock Photo

Hernes DRK-Chef Krause, Martin Krause schwärmt für Bond, James Bond. Sein Favorit: „Goldfinger“ aus dem Jahr 1964 mit Sean Connery und Gert Fröbe.„Zugegeben: ein sehr alter Schinken, aber der erste Bond, den ich mit meinem Vater gesehen haben“, berichtet er. Inzwischen habe er alle Bond-Filme „mehrfach gesehen“. „Mein Frau meint, ich könnte sie alle mitsprechen … mein Sohn übrigens auch.“

Der Auswärtstipp

Fast schon ein Genre: Filme über die argentinischen Militärdiktatur. Der Psychothriller „Rojo“ spielt kurz vor dem Putsch der Armee im Jahr 1976 und erzählt die mit Western-Elementen angereicherte Geschichte zweier ungleicher Männer - zu sehen im Kino Endstation im Bochumer Bahnhof Langendreer (ab 12).Weitere Berichte aus Herne und Wanne-Eickel finden Sie hier.