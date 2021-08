Filmwelt Herne lädt zum Open-Air-Kino im Schlosshof ein

Im Schlosshof vom Schloss Strünkede in Herne findet in diesem Jahr wieder ein Open-Air-Kino statt. Hier ein Bild vom Sommerkino 2019.

Herne. In diesem Sommer bietet die Filmwelt Herne wieder ein Open-Air-Kino im Strünkeder Schlosshof an. Zehn Filme stehen zur Auswahl.

Im Innenhof des Schloss Strünkede in Herne findet in diesem Sommer wieder ein Open-Air-Kino statt. Vom 19. bis 28. August werden zehn verschiedene Filme gezeigt – unter anderem Fast & Furious 9, Nomadland und Nobody.

Da die Veranstaltungen auch bei Regen stattfinden, bittet die Filmwelt Herne, die das Open-Air-Kino veranstaltet, die Gäste bei Regen wetterfeste Kleidung mitzubringen. Die Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro (Kinder 9 Euro). Gutscheine und Filmwelt Cards würden an der Abendkasse nicht angenommen, teilt die Filmwelt mit.

Vorverkauf hat bereits begonnen

Das Mitbringen von Speisen und Getränken sei nicht gestattet. Es gebe Brat- und Currywurst sowie Kinoknabbereien wie Popcorn und Nachos. Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Online auf der Seite der Filmwelt Herne oder telefonisch unter 02323 - 14 777 0. Reservierungen seien nicht möglich. Veranstaltungsort: Schloss Strünkede, Karl-Brandt-Weg 5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel