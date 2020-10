Blaulicht Feuerwehreinsatz in Herne: Fett brannte in Topf auf Gasherd

Herne. Auf einem mit Propangas betriebenen Herd hat in Herne ein Topf mit Fett gebrannt. Das löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Um kurz nach 17 Uhr ist die Berufsfeuerwehr Herne am Montag zu einem Feuer in der Max-Wiethoff Straße in Herne-Sodingen gerufen worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatten mehrere Anrufer eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten alle Bewohner der betroffenen Wohnung bereits das Haus verlassen. Grund für den Brand: Es brannte ein Topf mit Fett auf einem mit Propangas betriebenen Herd.

Durch das schnelle Eingreifen der Berufsfeuerwehr konnte das Feuer auf den Entstehungsbrand beschränkt werden, heißt es weiter. Die Mieterin hatte die Küchentür vor Verlassen der Wohnung geschlossen. Bevor der Angriffstrupp die Küchentür öffnete, wurde ein mobiler Rauchvorhang in die Türöffnung montiert, so dass die starke Verrußung auf die Küche beschränkt werden konnte.

Herne: In der Küche entstand Totalschaden

Die anderen Zimmer blieben weitestgehend rauchfrei und somit noch bewohnbar. In der Küche entstand allerdings Totalschaden durch die starke Verrauchung. Menschen wurden glücklicher Weise nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 36 Kräften vor Ort. Bereits nach 20 Minuten war der Einsatz beendet.