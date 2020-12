Feuerwehr rettet bettlägerige Frau bei Brand in Herne

Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am späten Mittwochabend zur Hiberniastraße in Herne aus.

Herne. In Herne hat es am späten Mittwochabend in einem Haus gebrannt. Die Feuerwehr rettetet drei Menschen, darunter eine bettlägerige Frau.

Die Feuerwehr in Herne ist am späten Mittwochabend zu einem Kellerbrand an der Hiberniastraße in Herne-Mitte ausgerückt.

Bei Eintreffen des Löschzugs 1 der Feuerwehr gegen 23 Uhr war bereits eine starke Rauchentwicklung im Keller sowie ein leicht verrauchter Treppenraum zu erkennen, teilte die Polizei am Morgen mit. Bis auf drei Bewohner in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss, davon eine bettlägerige Frau, hatten die Menschen das Gebäude bereits verlassen. Aufgrund der Lage wurde der Löschzug der Feuerwache 2 sowie die Freiwillige Feuerwehr nachalarmiert.

Mehrere Trupps unter Atemschutz konnten die drei Bewohner schnell retten. Alle Betroffenen wurden notärztlich untersucht, zwei Menschen wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Herner Krankenhäuser transportiert. Der Brand im Kellerraum konnte schnell gelöscht und das Gebäude anschließend mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden.

Herne: 60 Einsatzkräfte waren vor Ort

Durch das Feuer wurde die Hausinstallation beschädigt, so dass Mitarbeiter der Stadtwerke das Gebäude von der Strom- und Gasversorgung trennten. Bis auf eine Familie, der eine Notunterkunft zugewiesen werden musste, konnten die übrigen Hausbewohner bei Freunden und Verwandten unterkommen. Insgesamt, so die Feuerwehr abschließend, waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne und des Rettungsdienstes im Einsatz. Gegen 1.30 Uhr in der Nacht war der Einsatz beendet.