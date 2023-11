Herne. Brand im Mehrfamilienhaus: Die Feuerwehr Herne rückte zu einem Großeinsatz aus. Ein Bewohner wurde in eine Klinik gebracht. Was bekannt ist.

Ein Mehrfamilienhaus in Herne-Holsterhausen ist nach einem Brand vorerst nicht bewohnbar. Ein Bewohner musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr wurde am Samstagabend gegen 21 Uhr von mehreren Anrufern alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Dachgeschosswohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Bielefelder Straße in voller Ausdehnung. Die Beamten konnten das Feuer mit mehreren Strahlrohren von innen und außen löschen; über zwei Drehleitern wurden dabei Teile des Daches geöffnet. Das Ablöschen der darunterliegenden Glutnester dauerte bis in die Nacht an.

Das Feuer hatte sich im gesamten Dachgeschoss ausgebreitet. Foto: Feuerwehr Herne

Der Rettungsdienst brachte einen Bewohner in ein Krankenhaus. Dort musste die Person mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation in einer speziellen Druckkammer behandelt werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit rund 60 Einsatzkräften und 17 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Ursache des Brandes gab es bislang noch keine Angaben.

Das Haus ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten allesamt bei Verwandten und Bekannten unterkommen, so die Feuerwehr.

