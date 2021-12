Feuerwehr löscht Brand bei Herner Entsorgungsunternehmen

Die Herner Feuerwehr musste in der Nacht zu Donnerstag zu einem Brand an der Hafenstraße in Crange ausrücken.

So schildert die Feuerwehr den Einsatz: Auf einer Freifläche in der Nähe des Rhein-Herne-Kanals brannte ein Teil eines großen Metallschrotthaufens. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte das Feuer, mit Hilfe eines Wenderohrs von der Drehleiter und eines zusätzlichen C-Rohrs vom Boden aus, nach etwa 45 Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Im Anschluss unterstützte ein Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens die Nachlöscharbeiten mit einem Bagger. So wurden Teile des Schrotthaufens schnell abgetragen, und letzte Glutnester konnten effektiv abgelöscht werden.

Der Einsatz konnte erfolgreich durch die 27 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr um 1.30 Uhr beendet werden.

