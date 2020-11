Die Feuerwehr hatt am Freitag in Herne viel zu tun (Symbolbild).

Blaulicht Feuerwehr kommt am Freitag, 13., in Herne nicht zur Ruhe

Herne. Ein Einsatz nach dem anderen: Die Herner Feuerwehr rückte am Freitag mehrfach aus. Zum Glück passierte nichts Dramatisches.

Gut zu tun hatten am Freitag die Herner Feuerwehr und der Rettungsdienst. Sie mussten gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken, unter anderem zu diesen.

Am Vormittag hatte sie ein Passant alarmiert, der beobachtet hatte, wie an der Mulvanystraße in Herne-Mitte ein zehn mal zehn Meter großes Hallendach eingestürzt war. Dabei konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich jemand in dem eingestürzten Hallenteil eines früheren Industriekomplexes aufhielt. Die Feuerwehr suchte den Bereich ab und zog vorsichtshalber eine Rettungshundestaffel hinzu, die allerdings auch niemanden entdeckte. Die Polizei unterstützte den Einsatz.

Beschädigte Gasleitung in Horsthausen

Es folgte gegen Nachmittag ein Fehlalarm in einem Übergangsheim, zu dem beide Löschzüge entsandt worden waren. Gegen 18 Uhr meldeten die Stadtwerke Herne dann eine defekte Gasleitung an der Langforthstraße in Horsthausen. Ein Bagger sollte sie sie beschädigt haben. Knapp 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne wurden losgeschickt. Sie sperrten den umliegenden Bereich weiträumig ab. Ein angrenzendes Wohnhaus wurde aus Sicherheitsgründen vorläufig geräumt. Die Stadtwerke konnten das Leck abdichten und den betroffenen Bereich freigeben. Dabei wurden die Kräfte der Feuerwehr von drei Besatzungen der Polizei unterstützt. Die Löschzüge Sodingen und Baukau der Freiwilligen Feuerwehr sicherten zeitweise den Grundschutz für das Herner Stadtgebiet.

Schnell beendet war gegen 20 Uhr ein Einsatz an der Ringstraße in Börnig. Das ursprünglich einem Heimrauchmelder zugeordnete Piepen stammte von einem anderem Gerät, so dass der Löschzug wieder abziehen konnte.