Feuerwehr Herne rückt zu Brand in Mehrfamilienhaus aus

Herne. Die Feuerwehr Herne rückte zu einem Wohnungsbrand in Herne-Mitte aus. Zunächst war noch unklar, ob sich jemand in der Brandwohnung aufhält.

Die Feuerwehr Herne ist am Samstagmittag, 7. Mai, zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gerufen worden.

Die Bewohner eines viergeschossigen Mehrfamilienhauses an der Straßburger Straße hatten zuvor in einer benachbarten Wohnung das Piepen eines Rauchmelders gehört. „Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Bewohner das Gebäude verlassen“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Zunächst war noch unklar, ob sich Personen in der betroffenen Wohnung aufhielten. Kurz nach Eintreffen der Einsatzkräfte kam es durch die Fenster der vermeintlichen Brandwohnung zu einer Rauchentwicklung.

Brand in Herne: Wohnung an Bewohner übergeben

Die Feuerwehr öffnete daraufhin gewaltsam die Tür und kontrollierte die Wohnung auf Personen, fand aber niemanden vor. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. „Anschließend wurde die Wohnung entraucht und mit Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert“, so die Feuerwehr weiter. Nach Abschluss aller Arbeiten konnte die Wohnung dem Bewohner übergeben werden.

Insgesamt waren beide Feuerwachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr und Kräfte des Rettungsdienstes mit 36 Einsatzkräften knapp eine Stunde vor Ort.

