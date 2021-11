Feuerwehr Herne muss am Wochenende gleich mehrfach ausrücken

Die Feuerwehr Herne hatte am Wochenende viel zu tun: Mehrere Brände und ein Autounfall ereigneten sich am Samstag, 27. November.

Herne. Ein Autounfall und gleich mehrere Wohnungsbrände: Die Feuerwehr Herne musste am Samstag mehrfach ausrücken. Zu welchen Einsätzen es gekommen ist.

Ein einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Herne: Gleich zu mehreren Einsätzen, teilweise innerhalb kürzester Zeit, mussten die Feuerwehrleute am Samstag, 27. November, ausrücken. Bereits kurz nach Dienstbeginn rückte ein Löschzug zu einem Elektronik-Brand an der Südstraße aus. Wie die Feuerwehr mitteilt, sei es innerhalb einer Elektro-Unterverteilung zu einem kleineren Brand gekommen, der allerdings vor Eintreffen der Einsatzkräfte bereits erloschen war.

Wenige Zeit später wurden Feuerwehr und Rettungsdienst wegen eines Unfalls auf der A42 alarmiert. Auf Höhe der Ausfahrt Horsthausen seien zwei Pkw kollidiert. Laut Angaben der Feuerwehr verletzte sich eine Person dabei schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, sechs weitere Personen blieben unverletzt. Die Autobahn blieb während der rund einstündigen Sicherungsarbeiten gesperrt.

Feuerwehr Herne: Wohnungsbrand und Geruchsbelästigung

Am Nachmittag rückten die Einsatzkräfte zu einem Wohnungsbrand auf der Mont-Cenis-Straße aus. Vor Ort musste eine Person aus der Wohnung befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war beim Eintreffen bereits erloschen, gibt die Feuerwehr an. In der Richard-Wagner-Straße geriet unterdessen ein Backofen in Brand. Die Einsatzkräfte konnten das Gerät aus der Wohnung entfernen und anschließend ablöschen.

Wegen Geruchsbelästigung und Verdacht auf Gasaustritt alarmierten Bewohnerinnen und Bewohner an der Bruchstraße die Feuerwehr. Auf der Altenhöfer Straße sei es zudem am späten Abend zu einem ähnlichen Einsatz gekommen. In beiden Fällen konnte keine Ursache für den Geruch ausgemacht werden, so die Feuerwehr.

