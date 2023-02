Feuerwehr Herne: Mehrere Containerbrände an einem Tag

Herne. In Herne hat es einem Tag mehrmals gebrannt – die Feuerwehr hatte einiges zu tun. Unter anderem brannte es in einem Parkhaus.

Die Herner Feuerwehr hatte am Montag, 27. Februar, einiges zu tun: In den Morgenstunden wurde ein Rüstzug zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Die Meldung bestätigte sich glücklicherweise nicht, teilt die Feuerwehr mit.

Gegen Nachmittag erreichte die Leitstelle eine Meldung, dass aus einem Trafohaus eine Rauchentwicklung wahrzunehmen ist. Umgehend wurde ein Löschzug zu der Straße Am Großmarkt geschickt. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Da es sich um einen Kurzschluss handelte, war der Raum nur verraucht. Ein Brand konnte laut Feuerwehr zu diesem Zeitpunkt nicht mehr festgestellt werden.

Kurze Zeit später löste in einem Altenheim die automatische Brandmeldeanlage aus. Der Grund: angebranntes Essen auf einem Herd. In den Abendstunden wurde die Leitstelle dann über einen Containerbrand an der Bebelstraße informiert. Vor Ort war das Feuer schon durch anwesende Passanten gelöscht worden, so die Feuerwehr. Fast zeitgleich kam es in einem Parkhaus zu einem Brand. Das Feuer wurde gelöscht, die anschließenden Belüftungsmaßnahmen gestalteten sich jedoch als schwierig, so die Feuerwehr. Kurze Zeit später kam es zu zwei weiteren Containerbränden, welche mit einem C-Rohr gelöscht wurden.

