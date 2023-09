Herne: Chlorgeruch und Rauch – Feuerwehr löst ABC-Alarm aus

Herne. Die Feuerwehr Herne hat ABC-Alarm ausgelöst. Grund sind Chlorgas-Gerüche. Die Luft wird kontrolliert. Alles ist weiträumig abgesperrt.

Die Feuerwehr in Herne ist am Freitagvormittag zu einem ABC-Einsatz ausgerückt. Grund sei ein Müllwagen, an dem Rauch und Chlorgas-Geruch festgestellt wurde, sagte Feuerwehrsprecher Rene Bonn gegen 9.40 Uhr zur WAZ, als der Alarm ausgelöst wurde.

Ort ist die Forellstraße im Ortsteil Baukau. Dort steht der Müllwagen. Der Feuerwehrsprecher betont: „Dabei handelt es sich nicht um einen Gefahrgut-Transporter.“ Gegen 8.30 Uhr sei an der Laderampe des Fahrzeugs Chlorgasgeruch und Rauch aufgetreten. Messungen der Feuerwehr seien aber negativ. Vor Ort werde aber weiter gemessen. Der Müllwagen werde nun entleert, um zu schauen, was Rauch und Geruch ausgelöst hat. Die Feuerwehrkräfte gehen dabei in Spezialanzügen vor, der gesamte Bereich ist großräumig abgesperrt. „Der Aufwand ist hoch“, so der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Foto: Arne Poll / WAZ

Vor Ort ist ein Großaufgebot an Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen. Der Müllwagen ist mit Wasserstoff betankt. „Wir fahren ab auf Wasserstoff“ steht auf dem Fahrzeug. Das spiele aber keine Rolle, so Bonn.

Um 10.13 Uhr wurde eine Warnmeldung auch über die Warn-App Nina ausgelöst. Dort heißt es: „Durch ein Schadensereignis kommt es im Bereich Forellstraße zu einer Geruchsbelästigung. Es besteht keine Gesundheitsgefahr.“

Die WAZ aktualisiert diesen Text fortlaufend, sobald es neue Informationen gibt.

