Die Herner Feuerwehr musste zu einem Zimmerbrand in Unser Fritz ausrücken. (Symbolbild)

Herne Die Herner Feuerwehr musste am Freitag einen Küchenbrand löschen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, eine Katze wird noch vermisst.

Die Herner Feuerwehr musste am späten Freitagvormittag zu einem Zimmerbrand in Unser Fritz ausrücken. So schildert sie den Einsatz.

Gegen 11.45 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Recklinghauser Straße einen Brand in seiner Küche. Aufgrund dieser Meldung wurde der zuständige Löschzug der Feuerwache 2 und ein Löschfahrzeug der Feuerwache 1 alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnte eine deutliche Rauchentwicklung festgestellt werden. Vor Ort bestätigte sich der Küchenbrand, alle Menschen hatten sich aus dem Gebäude selbst gerettet. Umgehend wurde ein Trupp zur Brandbekämpfung und zur Suche einer vermissten Katze im Gebäude eingesetzt. Ein weiterer Trupp verhinderte von außen mit einem Strahlrohr die Ausbreitung des Brandes auf das Dach des Gebäudes.

Zwei Menschen sind vom Rettungsdienst untersucht und anschließend leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert worden. Die vermisste Katze konnte vor Ort durch die Einsatzkräfte nicht gefunden werden. Aufgrund des Feuers ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. Während der Einsatzmaßnahmen war die Recklinghauser Straße in Richtung Herten voll gesperrt. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

