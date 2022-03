Feuerwehr Herne löscht Brand auf stillgelegtem Sportplatz

Die Feuerwehr Herne rückte am Montag zu einem Flächenbrand aus.

Herne. Auf einem stillgelegten Sportplatz in Herne Eickel brannten am Montag rund 80 Quadratmeter Wiese. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist unklar.

Die Feuerwehr Herne musste am Montag, 28. Februar, kurz nach 16 Uhr zu einem stillgelegten Sportplatz an der Reichsstraße in Herne Eickel ausrücken. Grund war ein Feuer auf einer Wiese, die zum Gelände des Sportplatzes gehört.

Eine Spaziergängerin hatte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Herne über den Brand informiert und die Befürchtung geäußert, das Feuer könne sich auf Bäume und ein angrenzendes Gebäude ausweiten. Diese Sorge entpuppte sich aber als unbegründet, so der zuständige Einsatzleiter der Feuerwehr gegenüber der WAZ. Die Feuerwehr war mit einem Löschzug und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer auf der Wiese schnell löschen.

Wie es zu dem Brand kam, bleibt ungeklärt. Polizei und Feuerwehr gehen von natürlichen Ursachen aus. Da kein größerer Schaden entstanden und nur die Wiese betroffen gewesen sei, wolle man auch nicht weiter ermitteln.

