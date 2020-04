Feuerwehr Herne entfernt Ring mit schwerem Gerät von Finger

Herne. Die Feuerwehr Herne hat einen Ring vom Finger eines Patienten entfernt. Da alle herkömmlichen Versuche scheiterten, nutzte sie schweres Gerät.

Einen ungewöhnlichen Einsatz haben die Einsatzkräfte der Herner Feuerwehr am Ostersonntag erlebt. Denn wenn Hausmittel und Ringschneider versagen, dann muss die Feuerwehr auch mal mit schwerem Gerät her. Im Rahmen einer technischen Hilfeleistung musste die Feuerwehr einen Ring vom Finger eines Patienten entfernen. Der Ringträger sei selbstständig in ein Herner Krankenhaus gekommen, teilt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite mit.

Reste konnten mit nach Hause genommen werden

Während der Anprobe des massiven Edelstahl-Ringes sei sein Finger innerhalb kürzester Zeit stark angeschwollen. Alle herkömmlichen Versuche den Ring zu entfernen, scheiterten. „Mit viel Fingerspitzengefühl gelang es den Einsatzkräften mithilfe eines Akku-Trennschleifers unter ständiger Kühlung den Ring aufzutrennen und den Ringträger unverletzt zu befreien“, so die Feuerwehr. „Die Reste seines Schatzes konnte er wieder mit nach Hause nehmen.“