Mit Atemschutz muss die Feuerwehr Herne am Muttertag zu einem Einsatz: In Baukau brannte ein Auto in einer Garage.

Brand Feuerwehr Herne alarmiert: Auto brennt in Garage in Baukau

Herne. Ein Auto hat am Sonntagmorgen in Herne-Baukau in „Vollbrand“ gestanden. Als die Feuerwehr Herne vor Ort ankam, stand es noch in der Garage.

Mehrere Anrufer haben die Leitstelle der Feuerwehr Herne am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr wegen eines Feuers in einer Garage angerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, entsandte die Leitstelle aufgrund des Meldebildes den Löschzug der Feuerwache 1. Bereits auf der Anfahrt konnte eine Rauchentwicklung in dem gemeldeten Bereich bestätigt werden.

An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte ein in Vollbrand stehendes Auto in einer geschlossenen Garage vor. Da die Eigentümer vor Ort waren, musste die Garage nicht gewaltsam geöffnet werden. Der Angriffstrupp ging unter Atemschutz und mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das Übergreifen des Brandes vom Auto auf die konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden. Die Feuerwehr Herne war mit 13 Einsatzkräften für ca. 45 Minuten vor Ort.

