In Herne ist ein Auto in eine Hauswand gekracht.

Feuerwehr Feuerwehr-Einsatz in Herne: Auto kracht in eine Hauswand

Herne In Herne ist ein Auto in eine Hauswand gekracht. Insgesamt hatte die Herner Feuerwehr am Freitag viele Einsätze. Dabei gab es auch Fehlalarme.

Die Herner Feuerwehr hatte am Freitag, 5. Januar, einiges zu tun. Zur Mittagszeit ereignete sich im Kreuzungsbereich der Dorstener Straße und der Herforder Straße in Holsterhausen ein Verkehrsunfall. Ein Auto prallte laut Feuerwehr gegen eine Hauswand. Aufgrund der zunächst unklaren Lage rückten der Löschzug der Wache 1 sowie ein Rettungswagen der Wache 2 aus. Der Rettungsdienst sichtete den Fahrer des Fahrzeugs, er blieb jedoch auf eigenen Wunsch vor Ort.

Der Fahrer wollte nach dem Unfall auf eigenen Wunsch vor Ort bleiben. Foto: Feuerwehr Herne

Am Nachmittag meldete dann eine Frau einen unklaren Geruch im Keller eines Mehrparteienhauses an der Pestalozzistraße in Röhlinghausen, teilt die Feuerwehr mit. Feuer- und Rettungswachen waren vor Ort und kontrollierten sowohl mit einem Gasmessgerät als auch mit einer Wärmebildkamera. Auch ein Mitarbeiter der Stadtwerke setzte ein Messgerät ein, um einen möglichen Gasaustritt zwischen dem Haupthahn und der Gastherme auszuschließen, so die Feuerwehr. Alle Messungen und Kontrollmaßnahmen blieben ohne Auffälligkeiten.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Noch während einige Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr in Röhlinghausen im Einsatz gebunden waren, löste eine Brandmeldeanlage in einem Gebäude in Wanne einen Alarm aus, was sich jedoch als Fehlalarm entpuppte. Gegen Mitternacht kontrollierte der Löschzug der Wache 1 einen ausgelösten Heimrauchmelder in Herne-Mitte. Am Morgen kurz vor dem Schichtende löste eine weitere Brandmeldeanlage in einem Haus an der Heerstraße aus. Auch hier konnten die Kräfte der beiden Wachen zügig Entwarnung geben, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr.

Insgesamt gab es am Freitag laut Feuerwehr 100 Einsätze für den Rettungsdienst. Rund 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Partnern waren im Rettungsdienst im Dienst.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel