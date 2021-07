Feuerlöscher in Herne entleert: Polizei fahndet nach Mann

Herne. Die Polizei bittet nach einer Sachbeschädigung in einer U-Bahn-Station um Hinweise. Ein Mann hat dort einen Feuerlöscher entleert.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der an einer Herner Haltestelle der U 35 einen Feuerlöscher entleert haben soll.

Die Polizei fragt nach einer Sachbeschädigung am Herner U-Bahn-Halt „Schloss Strünkede“: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

Zu der Sachbeschädigung kam es bereits am Sonntag, 30. Mai, zwischen 6.50 Uhr und 7 Uhr am U 35-Halt „Schloss Strünkede“ an der Bahnhofstraße, berichtet die Polizei . Ein noch unbekannter männlicher Täter entnahm in der U-Bahn-Station einen Feuerlöscher und entleerte ihn im Haltestellenbereich. Dabei wurde eine Halterung beschädigt.

Mit dem erst jetzt erfolgtem richterlichem Beschluss kann ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht werden. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto?

Hinweise nimmt die Polizei unter 0234 909-8510 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) entgegen.

Täglich wissen, was in Herne und Wanne-Eickel passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Herne/Wanne-Eickel-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel