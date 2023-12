Die Feuerwehr rückte in Herne in der Nacht zu Samstag zu einem Brand in einem Wohnhaus aus (Themenbild).

Herne Bei einem Feuer in Herne waren Menschen in einem Wohnhaus eingeschlossen. Die Feuerwehr rettete sie mit Leitern. Zwei Bewohner wurden verletzt.

In der Nacht zu Samstag hat die Feuerwehr in Herne vier Menschen aus einer brennenden Wohnung gerettet. Zwei Betroffene kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Kurz nach Mitternacht wurden am Samstag, 16. Dezember, die Einsatzkräfte über das Feuer in einem vierstöckigen Wohnhaus in der Straße Hotteroth im Ortsteil Börnig/Holthausen informiert, teilt die Feuerwehr am Morgen mit. Dort brannte es in einer Erdgeschosswohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen bereits mehrere Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses auf der Straße. Weitere Mieterinnen und Mieter kamen nicht aus dem Gebäude heraus: Sie standen am Fenster und konnten sich nicht selbst retten, da das Treppenhaus verraucht war.

Durch das Feuer und die Hitze in der Erdgeschosswohnung waren die Fenster auf der Rückseite der Brandwohnung bereits geborsten. Über Leitern der Feuerwehr konnten insgesamt vier Personen aus dem Gebäude gerettet werden. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in den anderen Wohnungen noch Menschen aufhalten, wurde die Wohnungen von den Einsatzkräften, die mit Atemschutz durch Haus gingen, kontrolliert. Glücklicherweise wurde niemand mehr gefunden.

Der ebenfalls ausgerückte Rettungsdienst behandelte zwei Menschen wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung und ließ sie in umliegende Krankenhäuser bringen. Der Brand in der Erdgeschosswohnung konnte rasch gelöscht werden, teilte die Feuerwehr abschließend mit. Die Brandwohnung ist aber vorerst nicht mehr bewohnbar.

