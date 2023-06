Die Feuerwehr war mit bis zu 46 Einsatzkräften bei dem Brand in Herne vor Ort.

Feuerwehr Feuer: Katze stirbt bei Wohnungsbrand in Herne-Süd

Herne. In Herne-Süd hat eine Wohnung gebrannt. Die Flammen schlugen aus dem Fenster, eine Katze starb. Der Einsatz dauerten mehrere Stunden.

In Herne-Süd haben am Mittwoch, 21. Juni, gegen 16.25 Uhr mehrere Anrufer einen Wohnungsbrand an der Hiberniastraße gemeldet. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwache 1 und der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Das teilt die Feuerwehr mit.

Bei Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich der Wohnungsbrand im 2. OG. Flammen schlugen bereits aus dem Fenster und drohten auf den Dachstuhl überzugreifen, so die Feuerwehr. „Durch den Einsatzleiter wurden sofort zwei Trupps zur Menschenrettung und parallel ein Außenangriff eingeleitet“, heißt es in der Mitteilung.

Es war schnell klar, dass sich keine Personen mehr im Gebäude befanden. Das Löschen zeigte schnell Wirkung, sodass ein Übergreifen auf den Dachstuhl verhindert werden konnte, so die Feuerwehr. Leider kam für eine Katze jede Hilfe zu spät. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, da aufwendige Nachlöscharbeiten durchgeführt werden mussten. Die Feuerwehr Herne war zu spitzen Zeiten mit 46 Einsatzkräften vor Ort.

