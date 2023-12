Feuer in Herner Wohnung: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

In Herne rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung aus.

Herne Ein Rauchmelder hat kurz vor Mitternacht in Herne Schlimmeres verhindert. Weil das Gerät piepste, konnte die Feuerwehr schnell ein Feuer löschen.

Kurz vor Mitternacht sind am Samstag, 16. Dezember, Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Dorstener Straße im Herner Stadtteil Unser Fritz/Crange auf einen piepsenden Heimrauchmelder im Gebäude aufmerksam geworden und riefen über Notruf die Leitstelle der Feuerwehr. Dabei teilte ein Anrufer auch mit, dass es im Treppenraum nach Rauch riecht. In der betreffenden Wohnung fand ein Feuerwehr-Trupp einen brennenden Abfalleimer, der schnell mit einer geringen Menge Wasser abgelöscht wurde. Anschließend wurde die Wohnung gelüftet.

In der Wohnung, so die Feuerwehr weiter, befand sich zum Zeitpunkt des Brandes niemand. Aufgrund des piepsenden Rauchmelders und der schnellen Reaktion der Nachbarschaft entstand in der Wohnung nur ein geringer Sachschaden, heißt es. Während der Einsatzmaßnahmen war die Dorstener Straße zwischen Heerstraße und Cranger Tor in Fahrtrichtung Gelsenkirchen voll gesperrt. Bereits zuvor, gegen 23.30 Uhr, hatte die Besatzung eines Löschfahrzeuges der Berufsfeuerwehr einen brennenden Müllcontainer auf der Mont-Cenis-Straße gelöscht, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel