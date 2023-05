Feuer in Herner Wohnung: Bewohner rettet Mieterin

Die Feuerwehr in Herne löschte einen Brand in einer Wohnung.

Herne. Bei einem Feuer in einem Haus in Herne hat ein Bewohner eine Mieterin aus ihrer Wohnung gerettet. Die Frau kam ins Krankenhaus.

Die Herner Feuerwehr hat am Sonntagnachmittag, 7. Mai, einen Brand in einem Wohnhaus gelöscht. Dabei wurde eine Mieterin verletzt. Warum es brannte, wollte die Feuerwehr auf Nachfrage der WAZ nicht sagen.

Zum Hergang: Gegen 13.15 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über Rauch aus dem ersten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Straße Belmers Busch in Börnig/Holthausen informiert. Der Anrufer berichtete, dass noch eine Bewohnerin am Fenster der Wohnung steht. Die Leitstelle schickte daraufhin beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, eine Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr sowie zwei Rettungswagen und einen Notarzt an den Ort. Als die Rettungskräfte eintrafen, war die Mieterin der Brandwohnung bereits außer Gefahr: Ein Anwohner hatten sie gerettet.

Durch einen Trupp unter Atemschutz konnte der Brand dann schnell bekämpft und die Wohnung anschließend durch die Einsatzkräfte entraucht werden. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, heißt es bei der Feuerwehr weiter. Im Anschluss wurde die Wohnung der Polizei übergeben. Die Mieterin der Brandwohnung wurde leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Der Anwohner, der die Mieterin aus der Brandwohnung rettete, wurde vom Rettungsdienst in Augenschein genommen; ins Krankenhaus musste er nicht.

Zur Brandursache hüllt sich die Feuerwehr in Schweigen. Insgesamt, so die Bilanz, waren 26 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst etwa 45 Minuten im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr sicherte während der Einsatzmaßnahmen den Grundschutz im Stadtgebiet.

