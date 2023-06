Die Feuerwehr hat den Innenhof an der Hüller Straße mit Schaum geflutet. Dieses Fahrrad verschwand zur Hälfte in der weißen Welt aus Schaum.

Brand Feuer in Herne: Schaum verwandelt Hof in Winterlandschaft

Herne. In Herne hat ein Feuer zu einem großen Einsatz geführt. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Die Feuerwehr musste die Flammen ersticken.

In Herne hat es im Stadtteil Bickern einen großen Brand gegeben. Es kam zu einer massiven Rauchentwicklung. Drei Menschen wurden verletzt. In einem Hinterhof brannten drei Garagen. Die Feuerwehr warnte vor dem entstehenden Rauch. Durch den eingesetzten Schaum wirkte der Hof wie eine große Winterlandschaft. Zu einer Fotostrecke mit vielen Bildern vom Brand geht es hier!

Die Holzgaragen brannten komplett aus. Die Feuerwehr war mit 88 Kräften im Einsatz. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Laut Feuerwehr brannten seit 12.10 Uhr an der Hüller Straße Garagen in einem Hinterhof. Das Feuer hatte Auswirkungen wie ein Großbrand. 88 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. Gegen 14.15 Uhr teilte die Feuerwehr mit, dass drei Menschen Brandrauch eingeatmet haben. Außerdem drohte das Feuer zwischenzeitlich auf angrenzende Gebäude überzugreifen. Durch einen massiven Einsatz an Rettungskräften habe das verhindert werden können. Die Menschen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung seien durch den Rettungsdienst versorgt und mit Rettungswagen in benachbarte Krankenhäuser gebracht worden.

Der Hof war nach dem Einsatz knietief mit Schaum geflutet. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Durch den eingesetzten Löschschaum wurden die Garagen und der Hof in eine weiße Landschaft verwandelt. Die Einsatzkräfte versuchten mit dem Schaum auch die letzten Flammen zu ersticken. Mit Winter hatte der Einsatz aber rein gar nichts zu tun: Die Feuerwehrleute schwitzten bei Temperaturen von knapp 30 Grad unter der dicken Schutzkleidung.

Feuer in Herne: Warnung auch für Autofahrer im Bereich Bickern

Durch das Feuer sei es „zu einer lokalen massiven Rauchentwicklung“ gekommen. Viele Menschen hatten den Rauch aus größerer Entfernung beobachtet und die 112 angerufen. Die Brandbekämpfung gestalte sich aufgrund der engen Bebauung als langwierig. Das Feuer sei am Nachmittag aber unter Kontrolle gewesen.

Auch Autofahrer, die im Bereich Bickern (Schlachthofstraße, Berliner Straße, Florastraße, Wilhelmstraße) unterwegs sind, sollten die Klimaanlagen und Lüftungsanlagen besser abschalten, hieß es.

Polizei und Feuerwehr sperrten die Zufahrt zur Einsatzstelle an der Hüller Straße ab. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

