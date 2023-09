Die Feuerwehr wurde gefordert: Eine sehr große Laube in Herne brannte. Bei Sanierungsarbeiten lief etwas schief. (Archivfoto)

Unfall Feuer in Herne: Handwerker setzen bei Arbeiten Dach in Brand

Herne. Bei Dacharbeiten an einer sehr großen Gartenlaube bricht ein Brand aus. Ein Handwerker wird verletzt. Die Feuerwehr hatte viel zu tun.

In Herne ist in Horsthausen ein Feuer ausgebrochen. Bei Sanierungsarbeiten einer sehr großen Gartenlaube entstand ein Brand in der Zwischendecke, der sich auf den Dachstuhl ausbreitete, meldet die Feuerwehr. Ein Handwerker wird verletzt. Die Feuerwehr war bereits mit einem anderen großen Einsatz beschäftigt.

Laube hat die Grundfläche eines mittleren Wohnhauses

Laut Feuerwehr entstand der Brand am Freitag, 22. September, in einer Laube in Horsthausen. Der Alarm ging um 13.04 Uhr ein. Die Laube hatte mit einer Grundfläche von 10 mal 12 Metern die Grundfläche eines mittleren Wohnhauses.

„Die Brandbekämpfung gestaltete sich für die eingesetzten Atemschutztrupps aufwendig, da Teile der Deckenbekleidung entfernt werden mussten, um effektive Löschmaßnahmen durchführen zu können“, heißt es im Einsatzbericht der Feuerwehr. „Auch die dezentrale Lage des Brandobjekts und die damit verbundene enge Zuwegung erschwerte den Einsatzkräften die Arbeit.“

Löschen dauert eine Stunde – Handwerker ins Krankenhaus

Nach einer Stunde sei der Brand gelöscht gewesen. „Der Bereich um die Gartenlaube wurde anschließend abgesperrt, da die Statik erst durch einen Fachmann begutachtet werden muss.“ Ein Handwerker wurde laut Feuerwehr im Einsatzverlauf durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Herner Krankenhaus transportiert. Bei diesem Einsatz arbeiteten 27 Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr.

Die Feuerwehr war bereits mit dem großen Gefahrguteinsatz am Westring beschäftigt.

