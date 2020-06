Feuer im Ev. Krankenhaus in Herne: Patient wird verletzt

Die Herner Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Feuer in einem Herner Krankenhaus ausgerückt.

Herne. Im Evangelischen Krankenhaus in Herne hat es am Dienstagabend gebrannt. Ein Patient wurde dabei verletzt. Die Kripo ermittelt die Brandursache.

Im Evangelischen Krankenhaus in Herne an der Wiescherstraße hat es am Dienstagabend, 23. Juni, gegen 20.05 Uhr in einem Patientenzimmer gebrannt. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde laut Feuerwehr unverzüglich der Zugang zum Gebäude für Besucher durch Polizei und Feuerwehr gesperrt.

Da sich in dem Zimmer auch ein Patient befand, wurde direkt mit den Löscharbeiten begonnen, teilt die Feuerwehr mit. Der Brandort befand sich im Erdgeschoss. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr und das beherzte Vorgehen der Pflegekräfte konnte das Feuer auf das Krankenbett beschränkt werden.

Patient erlitt Verletzungen im Gesicht

Der Bereich wurde mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der männliche Patient erlitt durch das Feuer Verletzungen im Gesicht. Er wurde direkt im Krankenhaus medizinisch versorgt. Das Zimmer ist laut Feuerwehr aufgrund von Rauch und Brandpartikeln momentan nicht mehr nutzbar. Die Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt.

