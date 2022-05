Feuer im 19. Stock: Brand in Herner Wohnturm gelöscht

Feuer im höchsten Haus der Stadt: In einem der drei Wohntürme in Herne-Mitte war am Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen - im 19. Stock.

Herne. Der Alarm ließ zunächst Schlimmes befürchten: Feuer im 19. Stock des Wohnturms in Herne-Mitte. Warum es am Ende glimpflich ausging.

Der Alarm ließ zunächst Schlimmes befürchten: In einem der drei Wohntürme in Herne-Mitte ist am Freitagnachmittag im 19. Stock ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer in der obersten Etage des höchsten Hauses der Stadt schnell löschen und damit möglicherweise eine Katastrophe verhindern. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Auf einem Laubengang waren Gegenstände in Brand geraten, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort der WAZ. Der Brand habe nach rund 30 Minuten gelöscht werden können.

