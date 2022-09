Festival „Blaues Rauschen“ macht auch Station in Herne

Herne. Das Festival „Blaues Rauschen“ bietet wieder ungewöhnliche Klang-Installationen. An einem Tag macht es im Herner Alten Wartesaal Station.

Acht Spielorte, vier Tage, drei Städte – ein außergewöhnliches Festival: Vom 27. bis 30. September verwandelt das Festival „Blaues Rauschen“ das Ruhrgebiet - und Herne - bereits zum vierten Mal in ein „Labor für ungewöhnliche Sound-Performances und Installationen“.

Die „Blaues Rauschen“-Veranstalter machen unter anderem elektronische Klangwelten erlebbar, sie versprechen körperliche Erfahrungen mit Sound sowie in Echtzeit am Computer programmierte Konzerte. „Das Festival bringt die Vermischungen zwischen Digitalem und Analogem sowie die Verschiebung von Grenzen und Konventionen mit künstlerischen Mitteln zum Ausdruck“, sagt Karl-Heinz Blomann. „Das Live-Format der Festival-Bühnen ermöglicht es dabei, die oft abstrakte künstlerische Herangehensweise sinnlich erfahrbar zu machen.“

Am Donnerstag, 29. September, macht das Festival in Herne Station: ab 19.30 Uhr im Alten Wartesaal im Herner Bahnhof. „Sturmherta“ suche nach den Verbindungen zwischen Zahl-, Bild- und Tondaten und kreiere eine Live-Performance, bei der der Sound ausschließlich aus Bildern erzeugt werde, heißt es in der Ankündigung. „Helm“ widme sich einer Struktur des Chaos - „alltägliche, uns umgebende Soundflächen werden zusammen gebracht mit hypnotischen Wirrungen und Undurchsichtigkeiten; Grenzen werden amplifiziert und in Frage gestellt“. „aua&angst“ führe in einem DJ Set mit einem sensiblen Mix elektronischer Hybride und wärmender Sounds in die Nacht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel