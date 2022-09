Festes Shampoo: Herner Verbraucherzentrale sucht Tester

Herne. Sie sorgen für weniger Müll im Bad: Feste „Shampoobars“. Um festes Shampoo in der Praxis auszuprobieren, sucht die Herner Umweltberatung Tester.

„Fest statt flüssig - Plastikmüll im Bad vermeiden“. Unter diesem Motto testen zwölf Basketball-Sportlerinnen der vierten Damenmannschaft vom Herner-Turn-Club 14 Tage lang festes Shampoo. Der Test ist eine Aktion der Umweltberatung der Verbraucherzentrale Herne. Für die Aktion werden noch weitere zwölf Hernerinnen und Herner gesucht, die ebenfalls festes Shampoo testen.

Zero Waste: Herner Umweltberatung testet Umstellung auf festes Shampoo

Feste Pflegeprodukte seien in den Regalen der Drogerien etabliert und seien eine einfache Möglichkeit, Plastikmüll im Bad zu verringern, heißt es in einer Mitteilung der Verbraucherzentrale Herne. Mit der Aktion der Umweltberatung werde getestet, wie gut die Umstellung auf festes Shampoo in der Praxis funktioniere.

Die Umweltberaterin Silke Gerstler suche weitere zwölf Hernerinnen und Herner, die ebenfalls zwei Wochen lang an der Aktion teilnehmen möchten. In der Mitteilung heißt es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekämen ein festes Shampoo, sogenannte „Shampoobars“, zum Ausprobieren und ein Seifensäckchen für den Transport und die Aufbewahrung. Nach einer Nutzungszeit von zwei Wochen werden die Erfahrungen, wie Handhabung, Waschergebnis und Zufriedenheit, gesammelt.

Die Anmeldung kann bis Donnerstag, 6. Oktober, per E-Mail an herne.umwelt@verbraucherzentrale.nrw geschickt werden. Eine telefonische Anmeldung ist unter 02323 9604250 möglich. Die ersten zwölf Anmeldungen werden über die Teilnahme informiert und können sich die Materialien ab Dienstag, 4. Oktober, in der Herner Beratungsstelle, Freiligrathstraße 12, abholen.

