Stockbrot am Lagerfeuer: Das steht in den Herbstferien in Herne unter anderem auf dem Abenteuerspielplatz Hasenkamp auf dem Programm.

Überblick Ferienprogramm in Herne: Was Kindern alles angeboten wird

Herne. Kindern und Jugendlichen, die in den Herbstferien zu Hause bleiben, muss in Herne nicht langweilig werden. Das Ferienprogramm ist umfangreich.

Die Kinder- und Jugendeinrichtungen in Herne haben für die Herbstferien ein buntes Ferienprogramm geschnürt. Was Kindern und Jugendlichen vom 4. bis 14. Oktober angeboten wird – die Stadt gibt einen Überblick.

Abenteuerspielplatz Hasenkamp

Die erste Ferienwoche steht unter dem Motto „Spiele XXL“. Zusätzliche Angebote sind unter anderem Kochen und Schnitzen von und mit Kürbissen sowie die Herstellung von Kugelkerzen. Die zweite Ferienwoche steht unter dem Motto Hütten bauen. Außerdem basteln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Naturmaterialien, backen Apfelkuchen oder machen am Lagerfeuer Stockbrot.

Abenteuerspielplatz Hasenkamp (Im Hasenkamp 24), Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-18 Uhr, für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, Kontakt 02325 44082.

Kürbisse schnitzen und mit ihnen kochen – auch das bieten mehrere Einrichtungen an. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Jugend-Treff am Freibad

Auf dem Programm der ersten Woche unter anderem: Herbstdeko basteln, Kochen und Staffelspiele, am Freitag: Feuer mit Stockbrot. In der zweiten Woche drehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Stummfilm.

Jugend-Treff am Freibad (Am Freibad 30), Öffnungszeiten: erste Woche (für Kinder ab sechs 6 Jahren) Di-Fr 14.30-18 Uhr, zweite Woche (für Kinder von zehn bis 14 Jahren) Mo-Fr 12-16 Uhr, Kontakt 02325 50621.

Stadtteilzentrum H2Ö

In der ersten Ferienwoche gestalten die Besucherinnen und Besucher Brettchen, machen Stockbrot am Lagerfeuer, bleichen Textilien, basteln Traumfänger, gravieren Gläser, unternehmen einen Ausflug in eine Kletterhalle, basteln Schmuck aus Besteck. In der zweiten Ferienwoche unter anderem auf dem Programm: Kürbisse schnitzen und kochen den Inhalt, Zocken an der PS5 / Switch, Pancakes backen, Schnitzeljagd durch den Gysenberg und basteln mit Naturmaterialien.

Stadtteilzentrum H2Ö (Hölkeskampring 2), Öffnungszeiten: 14-20 Uhr, für Menschen von 6 bis 27 Jahren, Kontakt: 02323 16-4468

Auch das neue Stadtteilzentrum am Hölkeskampring hat ein Ferien-Programm auf die Beine gestellt. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Der Heisterkamp

In der ersten Ferienwoche für Kinder auf dem Programm: Kartoffelfeuer, Holz- und Schnitzangebote, Ballspiele, Basteln mit Naturmaterialien; am Mittwoch, 5. Oktober, Ausflug ins Trampolino (Anmeldung erforderlich, Haus dann geschlossen). Für Teenies/Jugendliche: Lager- und Kartoffelfeuer. Zweite Woche für Kinder: Hockeyturnier, Kartoffelsuppe kochen, Tücher, T-Shirts und Taschen batiken, Apfelpfannkuchen backen und Töpfern; Mittwoch, 12. Oktober: Ausflug zur Zoom-Erlebniswelt (Anmeldung erforderlich, Haus dann geschlossen). Für Teenies/Jugendliche: Miniprojekt „Tanz meets Graffiti“, Billard-Turnier, Pizza backen, Dart-Turnier, dazu chillen, Musik hören, Tischtennis spielen, kickern, mit der PS4 zocken; Montag, 10. Oktober: Ausflug zum Kletterwald Haltern (Anmeldung erforderlich). Bei schönem Wetter zudem Spiel und Spaß auf dem Außengelände mit Groß-Spielgeräten, Go-Karts und Seilbahn.

Der Heisterkamp (Heisterkamp 62), Öffnungszeiten: Kinder (sechs bis zwölf Jahre) Mo, Di, Do 14-17 Uhr, Teenies (12 und 13 Jahre) Mo, Do 18.30-20, Fr 16-20 Uhr, Jugend (14-27 Jahre): Mo, Do 18.30-21.30, Fr 18-21.30 Uhr, Kontakt: 02325 375591.

Stadtteilzentrum Pluto

An allen Öffnungstagen bietet das Haus Spiel-, Sport- und Kreativ-Angebote für Kinder und Jugendliche an. Zusatzprogramm erste Ferienwoche für Kinder unter anderem: Dienstag und Donnerstag Streifzüge durch den Stadtbezirk („Wir gestalten unsere Spielplätze“, mit Anmeldung); Donnerstag und Freitag Batiken (T-Shirts mitbringen) sowie Spiel und Sport in der Turnhalle (Sportschuhe mitbringen). Für Jugendliche: Dienstag und Freitag Streifzüge durch den Stadtbezirk, Donnerstag und Sonntag Kanufahren auf dem Kanal (mit Anmeldung). Zusatzprogramm zweite Ferienwoche für Kinder: Montag Kreativ-Tag (malen auf Leinwand und modellieren mit Pappmaché), Dienstag und Donnerstag Streifzüge durch den Stadtbezirk, Freitag Spiel und Sport in der Turnhalle (Sportschuhe mitbringen). Für Jugendliche Montag Streifzüge durch den Stadtbezirk, Dienstag Spieleabend, Donnerstag Film-Abend, Freitag: Pizza/Pasta-Abend, Sonntag: Wunsch-Ausflug Bowling, Kino oder Moonlight-Minigolf.

Stadtteilzentrum Pluto (Wilhelmstraße 89 a), Öffnungszeiten: Kinder (6-14 Jahre) 14.30-17.30, Jugendliche/Erwachsene (14-21 Jahre) 18-21 Uhr, Kontakt: 02323/16-3964.

Auch sie bietet neben einem Programm Ausflüge an: „Die Wache“ in Sodingen. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Die Wache

Erste Ferienwoche: Dienstag Textilien verwandeln mit Farben, Stoffen, Glitzersteinchen und Mittwoch Holzmalerei mit dem Brennpeter (jeweils Kinder und Teenies), Donnerstag Ausflug in die Kinderwelt (Kinder) und Holzwerkstatt (Teenies), Freitag alles Rund um Film und Kino (Kinder) und Pizza-Abend (Teenies). Zweite Woche (Kinder): Mittwoch Slime und Sonnenschein, Donnerstag Kochen - Schlemmen - Genießen, Freitag Disco; Teenies: Mittwoch Ausflug zum Superfly, Donnerstag über dem Feuer gegarte Speisen, Freitag Schlittschuhlaufen im Gysenberg.

Die Wache (Mont-Cenis-Straße 292), Öffnungszeiten Di-Fr (Kinder sechs bis zwölf Jahre) 13-16 Uhr, Teenies (ab zehn Jahre): 17-20 Uhr, Kontakt: 02323 61428

