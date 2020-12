Kultur „Fenster auf!“ für Künstler vor dem Haus jetzt auch in Herne

Herne. Künstler und Künstlerinnen treten vor die Häuser und spielen. Jetzt macht auch Herne bei „Fenster auf!“ mit. Die Schauplätze bleiben geheim.

Die Initiative „Fenster auf“ wird größer: Jeden Donnerstagabend gibt es Musik, Gesang und Schauspiel direkt vor den Fenstern in der Nachbarschaft. „Das schafft warme Momente gegen die frostigen Winterwochen. Und gibt den Künstlerinnen und Künstlern endlich wieder eine Bühne“, erklären die Bochumer Initiatorinnen. Am Donnerstag, 10. Dezember, ist Premiere in Herne: Linda Lo-Fi, das Duo Janou und andere Künstler treten vor die Wohnhäuser und spielen jeweils für bis zu 20 Minuten für alle, die dort wohnen. Danach geht es weiter zu benachbarten Plätzen. Die Auftrittsorte werden vorher nicht bekannt gegeben, um Ansammlungen zu vermeiden.

Gestartet wurde „Fenster auf!“ im November in Bochum von Aysel Osmanoglu, Vorstand der GLS Bank und der Kommunikatorin Katja Leistenschneider. „Immer wieder ist berührend zu erleben, wie zunächst einzelne Fenster aufgehen und im Laufe des Auftrittes die Menschen an den Fenstern und auf den Balkonen Lichter schwenken, mitsingen, klatschen oder sich einfach nur freuen“, sagt Katja Leistenschneider, die das Projekt in Bochum betreut. Aysel Osmanoglu betont: „Bei jedem Abend gibt es warme Herzen und immer wieder sagen uns Menschen, wie wichtig es für sie ist, dass wir mit der Kultur zu ihnen kommen.“

„Fenster auf!“ habe sich in Bochum erfolgreich etabliert und werde nun bundesweit ausgeweitet. Aktuell läuft die Aktion in Bochum, Berlin, Dortmund, Wuppertal und Herne, weitere Städte folgen.