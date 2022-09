„Faszination Pastell“: Kunstausstellung im Schollbrockhaus

Herne. Anfang Oktober veranstaltet eine Künstlergruppe der Pastellmalerei eine Ausstellung in Herne. Insgesamt werden 70 Werke gezeigt.

Die Künstlergruppe „Deutsche Pastell Gesellschaft“ veranstaltet von Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, im Herner Schollbrockhaus, Karl-Brandt-Weg 1, eine Ausstellung zum Thema Pastellmalerei. 37 Künstlerinnen und Künstler zeigen 70 Werke. Diese seien von einer Jury ausgewählt worden, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Pastell Gesellschaft.

Herne: Junge Künstlerinnen und Künstler wollen auf Pastellmalerei aufmerksam machen

Die verwendeten Motive seien vielseitig. Sie reichen von Personen- und Tierporträts über Stillleben bis hin zu Landschaften, heißt es in der Mitteilung. Zudem seien unterschiedliche Stilrichtungen wie beispielsweise Impressionismus vertreten.

Die Deutsche Pastell Gesellschaft ist ein Zusammenschluss von jungen Künstlerinnen und Künstlern und wurde 2015 gegründet. Insgesamt ist die Ausstellung in Herne bereits die dritte Ausstellung der Gruppe. Sie findet in Kooperation des Kunstvereins Schollbrockhaus e.V. mit dem Titel „Faszination Pastell“ statt und soll auf die Pastellmalerei in Deutschland aufmerksam machen. Während der Ausstellung hätten Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen und mehr über die einzelnen Werke und das Arbeiten mit der Pastellkreide zu erfahren, heißt es in der Mitteilung.

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 7. Oktober, um 18 Uhr statt. An den zwei darauffolgenden Tagen eröffnet das Schollbrockhaus die Ausstellung um 11 Uhr.

