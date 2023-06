Herne. Er gehörte zu den beliebtesten Biergärten der Cranger Kirmes, nun hat er seine Absage für dieses Jahr verkündet. Die Fans sind schockiert.

Diese Nachricht kam plötzlich und schockiert bereits jetzt viele Fans: Der Karaoke-Biergarten, der seinen Standort seit vielen Jahren auf der Hauptstraße hatte, wird in diesem Jahr nicht auf der Cranger Kirmes dabei sein. Das haben die Veranstalter jetzt in den Sozialen Medien mitgeteilt.

Lesen Sie auch: Cranger Kirmes 2023: Hier alle Infos zum größten Volksfest

Als Begründung schreiben sie dort: „Wir sehen an diesem Standort leider keine weitere Perspektive, um Euch auch weiteren Party-Spaß auf höchstem Niveau zu bieten. Nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr nicht an der Cranger Kirmes teilzunehmen“ Und weiter: „Seit über 26 Jahren haben wir mit Stolz und Leidenschaft den Karaoke Biergarten auf der Hauptstraße betrieben, wo wir viele unvergessliche Momente mit Euch erlebt haben. Nur mit Eurem Support konnten wir uns zu dem entwickeln, was wir sind. Ihr seid uns über die Jahre hinweg zu einer Familie geworden und Eure Unterstützung und Begeisterung für unsere Veranstaltung hat uns immer wieder motiviert, unser Bestes zu geben.“

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Doch die Veranstalter machen auch etwas Hoffnung für die Zukunft: „Bitte behaltet unsere Kontaktdaten im Auge und bleibt mit uns in Verbindung, damit wir Euch über zukünftige Entwicklungen informieren können. Wir werden weiterhin alles daransetzen, um unseren Karaoke Biergarten auf die nächste Stufe zu heben und Euch eine fantastische Zeit auf der Cranger Kirmes zu bieten. Wir sind uns sicher, dass wir uns wiedersehen werden.“

Die Nachricht, die am Donnerstagabend veröffentlicht wurde, schockiert die Fans des Biergartens. Unter dem Post schreibt ein Fan: „Echt traurig es zu lesen, hoffentlich aber 2024 wieder… die Stimmung war immer gut.“ Und eine andere schreibt: „Crange ohne eure Karaoke-Bar.... unvorstellbar. Aber ihr werdet eure Gründe haben und die Entscheidung ist euch bestimmt nicht leicht gefallen.“ Und: „Oh nein, hab mich schon so gefreut, das war für mich jedes Jahr das Highlight.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel