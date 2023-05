Familienfest der SPD in Herne: Das sind die schönsten Bilder

Die SPD in Herne veranstaltete ihr traditionelles Familienfest rund um Schloß Strünkede.

Herne. Ihr großes Familienfest hat die SPD in Herne am Schloß Strünkede gefeiert. Mit dabei: Ehrengast Kevin Kühnert. Hier sind die schönsten Fotos.

Die SPD in Herne hat am Sonntag, 7. Mai, ihr traditionelles Familienfest gefeiert. Am Schloß Strünkede wurden den Besucherinnen und Besuchern zwischen 14 und 18 Uhr Musik, Spiel und Talk geboten. Wie immer war das Programm auf die gesamte Familie zugeschnitten. Hier sind die schönsten Bilder:

SPD Familienfest im Schlosspark Strünkede SPD Familienfest im Schlosspark Strünkede SPD Familienfest mit Bundesgeneralsekretär Kevin Kühnert am Sonntag 07. Mai 2023 im Schlosspark Strünkede. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Auch einen „Star-Gast“ – so nannte die SPD ihr diesjähriges Zugpferd – gab es: Generalsekretär Kevin Kühnert (33) kam als Ehrengast nach Baukau. Das große Familienfest erhielt nicht nur dadurch wie üblich auch eine politische Komponente. Neben dem Talk mit Kühnert konnten die Gäste auch mit Herner Politikerinnen und Politikern, darunter aus Rat, Bezirksvertretungen und Parlamenten, das Gespräch suchen. Nicht zuletzt gab es rund um Schloß Strünkede viele Informationen, aber auch Speisen und Getränke.

