Falsche Baustellen-Mitarbeiter legen Hernerin (95) herein

Herne. In Herne haben falsche Baustellen-Mitarbeiter eine Seniorin (95) hereingelegt. Sie brachen auch andere Wohnungen auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 95-Jährige aus Herne ist Opfer eines heimtückischen Betrugs geworden. Drei Männer gaben sich als Baustellen-Mitarbeiter aus – und stahlen anschließend Wertgegenstände aus der Wohnung der Frau. Auch andere Wohnungen wurden aufgebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Montag, 17. April, gegen 17.15 Uhr in einem Wohnhaus auf der Vellwigstraße in Börnig. Zunächst klingelte ein Mann bei der Seniorin und gab an, Mitarbeiter eines Rohrleitungsunternehmens zu sein. Er benötige wegen laufender Arbeiten Zugang zum Haus, fügte er an. Kurz nachdem die 95-Jährige den Mann in ihre Wohnung hineingelassen hatte, erschienen zwei weitere „falsche“ Baustellen-Mitarbeiter und wiesen die Seniorin an, einen Wasserhahn aufzudrehen und im Auge zu behalten. Als sie kurz darauf nach den Männern sah, waren diese verschwunden.

Die Folge des „Besuchs“: Das Trio hatte in der Zwischenzeit im Haus mehrere Türen aufgebrochen und Wertgegenstände aus der Wohnung der Seniorin entwendet. Ob auch in den anderen Wohnungen etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Die Täter sind zwischen 19 und 40 Jahre alt, einer hatte einen dicken Bauch, ein anderer trug eine blaue Jeans mit Löchern sowie eine Arbeitsjacke. Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Die Polizei teilt in diesem Zusammenhang mit: Die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei stehen älteren Menschen mit Rat und Tat zur Seite. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt: 0234 909 4055, weitere Informationen gibt’s unter https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel