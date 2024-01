Falsche Bauarbeiter beklauen Hernerin (78) in ihrer Wohnung

Herne In Herne ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrüger geworden. Zwei Männer gaben sich als Bauarbeiter aus und stahlen ihren Schmuck.

Eine Seniorin (78, aus Herne) ist am Mittwochnachmittag, 24. Januar, Opfer von Trickbetrügern geworden. Zwei falsche Bauarbeiter stahlen laut Polizei der Hernerin ihren Schmuck. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 16.05 Uhr klingelte es an der Haustür der 78-Jährigen, die an der Mont-Cenis-Straße (nahe der Holthauserstraße) in Herne wohnt, teilt die Polizei mit. Zwei Männer gaben sich als Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle aus, die nun dringend die Wasseranschlüsse des Hauses überprüfen müssten. Die Hernerin ließ die Betrüger hinein. Unter einem Vorwand lenkten die Männer die 78-Jährige ab, während sie die Räume nach Wertsachen durchsuchten. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten in unbekannte Richtung, so die Polizei.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Einer der Täter sei 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und nach Zeugenangaben „Südeuropäer“. Er habe eine schwarze Mütze, eine dunkle Jacke und dunkle Schuhe getragen. Der zweite Unbekannte konnte nicht näher beschrieben werden.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Die Kriminalpolizei bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel