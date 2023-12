Fake-Schilder: Der Bürgerprotest des Jahres 2023 in Herne

Jörg Hochstrat an der Wiedehopfstraße. Er hat vor Gericht gegen die Stadt Herne gewonnen, nachdem er geblitzt wurde. Der Fall dahinter ist kurios.

Herne Die Polizei fällt auf Fake-Schilder rein und blitzt mehr als 100 Autofahrer. Für WAZ-Reporter Arne Poll hatte die Posse etwas Heldenhaftes.

Geschichten gibt‘s, die kann man sich nicht ausdenken. Mehr als 100 vermeintliche Raserinnen und Raser tappten im Frühsommer 2022 offensichtlich komplett unberechtigt in eine Radarfalle an der Wiedehopfstraße. In diesem Sommer kam man dann zu der Erkenntnis, dass die Polizei beim Blitzen offensichtlich selbst auf ein falsches Tempo-30-Schild hereinfiel, das Unbekannte anstelle eines Tempo-50-Schildes aufgestellt hatten. Die Geschichte hat noch mehrere Wendungen und Pointen.

Muss man sich an ein Schild halten, wenn es dort steht?

Da stand ja ein Schild und daran kann man sich ja halten, habe ich als Journalist auch erst einmal gedacht. Tempo 64 bei erlaubtem Tempo 30 soll Jörg Hochstrat aus Dorsten gefahren sein. 34 Stundenkilometer soll er zu schnell gewesen sein, er sollte 326 Euro zahlen, zwei Punkte in Flensburg bekommen und einen Monat aufs Autofahren verzichten. Zurecht? Der Schriftverkehr zwischen den Behörden, der vor Gericht aktenkundig und öffentlich wurde, hat mich dann aber auch stutzig gemacht und plötzlich war Jörg Hochstrat irgendwie der Held, der den Verwaltungswahnsinn ans Licht bringt.

Illegal sei das Schild aufgestellt worden, vielleicht von zornigen Anwohnern, mutmaßten da die Behörden untereinander. Nie habe es eine offizielle Anordnung gegeben. Das vermeintliche Fake-Schild wurde abgeschraubt. Auf der Straße zwischen Gelsenkirchen und Künstlerzeche galt wieder Tempo 50. Jörg Hochstrat, der seinen Widerspruch schon fast aufgegeben hatte, erhielt Recht vor Gericht. Die Polizei stand ziemlich blöd da, war aber wohl selbst eher Opfer von Chaos anderswo.

Das Blitzerfoto von Jörg Hochstrat: Er soll Tempo 64 auf dem Tacho gehabt haben. Foto: ESO / Privat

Ein Schild, das zu sehen ist, aber doch nicht offiziell vorhanden

Jörg Hochstrat kam nach unserer Berichterstattung mit der Behördenposse ins Fernsehen. Je mehr Schlagzeilen der Fall machte desto mehr Menschen konnten sich dann aber doch erinnern, dass Anfang 2020 mal ganz offiziell was mit Tempo 30 an der Wiedehopfstraße gewesen sein muss. Erneute Nachfragen im Rathaus ... Die Stadtverwaltung recherchierte ziemlich lange. Ja, es habe wohl doch eine offizielle Anordnung gegeben, hieß es schließlich nach mehreren Wochen bei der Stadt. Allerdings sei damals wohl „die schriftliche Anordnung versehentlich auf eine von der sonst üblichen Praxis abweichende Art dokumentiert“ worden. Offiziell oder nicht? Wer das Schild aufgestellt habe, lasse sich nicht mehr klären. Wir lernen: Ohne angemessene Dokumentation können wir ein Schild zwar sehen, aber es gilt nicht.

Der Fall war mittlerweile so peinlich, dass es Zeit gewesen wäre, allen Betroffenen ihre Buß- und Verwarngelder zurückzuzahlen. Aber automatisch geht da gar nix. Es hatten ja nur wenige Menschen Widerspruch eingelegt. Die Stadt verwies dann auf Gnadenverfahren.

An der Wiedehopfstraße gilt übrigens vorerst Tempo 50. Die Stadtverwaltung will „dort zeitnah und dauerhaft im Sinne der Anwohnenden und des Umweltschutzes weiter Tempo 30“ verankern, heißt es aber. Ich wette, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über die Wiedehopfstraße berichtet haben. Und Jörg Hochstrat ist der Held, der das Verwaltungchaos offenbart hat.

