Faire Woche in Herne: Auftakt mit Ausstellung und Trommel

Der Trommler Tobias Bülow wird am Freitag, 16. September, am Herner Weltladen Esperanza, auf der Djembe-Trommel spielen.

Herne. Am Donnerstag, 15. September, wird die diesjährige Herner Faire Woche eröffnet. Bis zum 29. September finden zahlreiche Aktionen statt.

Mit der Eröffnung der Ausstellung „Fairer Handel in Herne - Zehn Fairtrade-Stadt“ wird am Donnerstag, 15. September, um 17 Uhr im Foyer der VHS im Kulturzentrum die diesjährige Faire Woche eröffnet.

Der Begriff „Woche“ ist streng genommen nicht ganz exakt, denn die Reihe der Veranstaltungen reicht bis zum 29. September. Im Mittelpunkt stehen diesmal menschenwürdige Arbeitsbedingungen und nachhaltiges Wirtschaften in der textilen Lieferkette, das Motto der Fairen Woche lautet deshalb diesmal „Fair steht Dir“.

Die erste Aktion findet am Freitag, 16. September, statt. Im Weltladen Esperanza, Freiligrathstraße 19, findet von 10 bis 18 Uhr eine Probieraktion statt: Kaffee, Gebäck und Brotaufstriche können gekostet werden, auch Seifen oder Shampoos sind in der Auswahl. Um 14 Uhr spielt Tobias Bülow afrikanische Rhythmen auf der Djembe-Trommel.

Ebenfalls am Freitag verschenkt Entsorgung Herne, Südstraße 10, von 8 bis 13 Uhr faire Produkte zum Naschen an Hernerinnen und Herner. Am Samstag, 17. September, findet diese Geschenkaktion von 8 bis 14 Uhr ihre Fortsetzung am Wertstoffhof an der Meesmannstraße 3.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel