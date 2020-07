Fahrradfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall in Herne

Herne. In Herne ist es in einem Kreisverkehr zu einem Unfall gekommen. Ein beteiligter Radfahrer flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Radfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und dann geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach ihm. Der Vorfall hat sich laut Polizei am Samstag, 18. Juli, gegen 14.20 Uhr in Wanne-Eickel zugetragen. Eine 48-jährige Autofahrerin aus Herne bog im Kreisverkehr von der Königstraße auf die Bielefelder Straße in Richtung Dorstener Straße ab. Kurz nach der Ausfahrt überholte sie einen Radfahrer. Nachdem sie diesen passiert hatte, gab es einen Knall, da der Radfahrer das Auto berührte, so die Polizei.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach eigener Auskunft sei der Radfahrer nicht verletzt worden, jedoch hatte das Auto eine Beschädigung davongetragen. Weil sich ein Bus näherte, versetzte die 48-Jährige ihren Wagen. Laut Polizei nutzte der Radfahrer offenbar diesen Moment, um wieder auf sein Rad zu steigen und in die Pedale zu treten - diesmal zurück in Richtung Kreisverkehr. Um die Regulierung des Unfallschadens kümmerte er sich nicht.

So wird der flüchtige Mann beschrieben: 50-60 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, normale Statur, blaue Softshell-Jacke. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats (VK) bitten unter der Telefonnummer 0234/ 909-5206 um Zeugenhinweise.

