Fahrerflucht in Herne: Radfahrerin (30) bei Sturz verletzt

Nach einem Unfall in Herne ist eine verletzte Radfahrerin im Krankenhaus ambulant behandelt worden.

Herne. Nach einem Unfall in Herne, bei dem eine Radfahrerin verletzt worden ist, sucht die Polizei einen Autofahrer. Er flüchtete von der Unfallstelle.

Nach einem Verkehrsunfall, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin verletzt worden ist, sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Eine Hernerin war laut Polizei am Dienstag, 17. Oktober, gegen 11.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Cranger Straße Richtung Wanne unterwegs. Nachdem ein Auto in Höhe der Hausnummer 44 nach einem Überholvorgang wieder einscherte, musste die Radfahrerin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor die Hernerin die Kontrolle über ihr Rad und stürzte, so die Polizei.

Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Die 30-Jährige zog sich laut Polizei bei dem Sturz Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei dem Auto soll es sich um einen kleinen Kastenwagen der Marke KIA in der Farbe Orange/Bronze/Metallic mit Dachreling handeln. Zeugenhinweise bitte an die Rufnummer 0234 909-5206.

