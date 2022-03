Nach einem Fall von Unfallflucht in Herne am vergangenen Freitag sucht die Polizei nach der Verursacherin des Unfalls.

Blaulicht Fahrerflucht in Herne: Junge (6) verletzt, Polizei fahndet

Herne. Nachdem am vergangenen Freitag ein Sechsjähriger in Herne bei einem Autounfall verletzt wurde, sucht die Polizei nach der Führerin des Fahrzeugs.

Bei einem Verkehrsunfall in Herne-Eickel am vergangenen Freitag, den 25. Februar, ist ein sechsjähriger Junge angefahren und leicht verletzt worden. Die Polizei sucht noch immer nach der Verursacherin des Unfalls.

Laut Polizeibericht war die gesuchte Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Königstraße in Richtung Holsterhauser Straße unterwegs. Der Junge wollte die Straße auf Höhe der Hausnummer 38 überqueren. Dabei wurde er von dem herannahenden Auto der Unbekannten erfasst und über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Kenntnis der Polizei erkundigte sich die Autofahrerin nach dem Gesundheitszustand des Kindes, fuhr dann aber weiter, ohne auf Rettungskräfte oder die Beamten zu warten. Erste Zeugen beschreiben die Frau als schwarzhaarig und etwa 45 Jahre alt. Ihr Auto soll ebenfalls schwarz gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat bittet die Autofahrerin sowie mögliche weitere Zeugen sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

