Fahndung: Polizei sucht mit Fotos nach Ladendieb in Herne

Herne. Nach einem Ladendiebstahl und Körperverletzungen in Herne fahndet die Polizei mit Fotos nach einem Mann. Sie fragt: Wer kennt diesen Mann?

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Er ist dringend verdächtig, einen Ladendiebstahl und zwei Körperverletzungen in Herne begangen zu haben, so die Polizei.

Die Fotos gibt es auf dem Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/106232. Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am 26. September 2022 gegen 14 Uhr im Lebensmittelgeschäft Kaufland an der Hauptstraße 211 in Wanne. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, Druckerpatronen in einen mitgeführten Beutel gesteckt zu haben, teilt die Polizei mit. Eine Angestellte versuchte, den Mann festzuhalten. Der Tatverdächtige riss sich gewaltsam los und schlug der Frau ins Gesicht. Laut Polizei flüchtete er anschließend. Bei seiner Flucht verletzte er zudem einen ihm entgegenkommenden Passanten, indem er diesen zur Seite stieß.

Hinweise auf den auf den Fotos abgebildeten Mann sowie dessen Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

