Polizei Fahndung: Polizei sucht mit Fotos nach Fahrrad-Dieb in Herne

Herne. Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Dieb. Er soll ein hochwertiges Fahrrad in Herne geklaut haben. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann?

Nach richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei nun Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann? Der Tatverdächtige soll am 30. Oktober 2022 gegen 15.10 Uhr ein hochwertiges Fahrrad von einem Privatgrundstück an der Rottbruchstraße in Herne-Holsterhausen entwendet haben.

Die Fotos gibt es im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/104280. Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

