Fahndung: Polizei in Herne sucht junge Frauen mit Kopftuch

Herne. Die Polizei fahndet nach zwei jungen Frauen in Herne. Sie werden verdächtigt, in eine Wohnung eingebrochen zu sein. Der Schaden ist hoch.

Nach einem Wohnungseinbruch in Herne fahndet die Polizei nach zwei Tatverdächtigen. Außerdem werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Wie die Polizei berichtet, drangen Unbekannte – so der aktuelle Kenntnisstand – am Freitag, 24. November, zwischen 11.30 und 12 Uhr in eine Wohnung an der Schulstraße nahe der Vinckestraße in Herne-Mitte ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume. Sie stahlen Geld in vierstelliger Höhe und flüchteten in unbekannte Richtung.

+++ Blaulicht in Herne – Lesen Sie auch:

Eine Bewohnerin (74) gab an, dass ihr zur Tatzeit zwei Frauen im Treppenflur entgegenkamen. Eine der beiden sei etwa 17 oder 18, die andere 22 bis 25 Jahre alt. Beide hätten schwarze Kopftücher getragen, und ihre Gesichter seien vermummt gewesen.

Die Kriminalpolizei bittet unter 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel