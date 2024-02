Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Betrüger, der mit dem erbeutetem Geld unter anderem in Herne eingekauft hat.

Herne Ein falscher Bankberater hat einen Senior um rund 5000 Euro gebracht und damit u.a. in Herne eingekauft. Die Polizei veröffentlicht nun ein Foto.

Ein Trickbetrüger hat mit den Bankdaten eines 68-Jährigen unter anderem in Herne Waren im Wert von 4750 Euro gekauft. Die Polizei fandet nun mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Nach Angaben der Polizei stelle sich der unbekannte Betrüger einem 68-jährigen Dortmunder am Telefon als Bankberater vor und bat den Senior, Details zu dessen Konto zu nennen. Mit diesen Daten konnte er eine digitale Debitkarte erstellen, mit der er unter anderem in Dortmund und in Herne verschiedene Waren im Gesamtwert von 4750 Euro bezahlte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten bislang nicht auf die Spur des Täters.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei im Fahndungsportal das Foto eines Tatverdächtigen. Eine Überwachungskamera nahm das Foto beim Bezahlen mit der gefälschten Debitkarte an einer Tankstelle in Herne auf.

Nachrichten aus Herne - Lesen Sie auch:

Der Link zum Foto: https://polizei.nrw/fahndung/126096. Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung beendet.

Die Polizei fragt: Wer erkennt den Tatverdächtigen und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthalt machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache der Polizei in Dortmund entgegen unter Tel. 0231/132 7441.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel