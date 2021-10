Fahndung: Mann stiehlt vergessene, teure Uhr im Herner Lago

Herne. Ein Mann hat sich im Herner Lago als Besitzer einer verlorenen, teuren Armbanduhr ausgegeben. Die Polizei sucht mit Fahndungsfotos nach Zeugen.

Nach einem Betrug im August 2021 in Herne sucht die Kriminalpolizei mit Fotos nach einem tatverdächtigen Mann. Der Mann wird verdächtigt, sich am Donnerstag, 19. August, gegen 21.45 Uhr im Schwimmbad Lago am Gysenberg als Besitzer einer als verloren gemeldeten, hochwertigen Armbanduhr ausgegeben und diese entwendet zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, war der Geschädigte zur Tatzeit Gast der Lago Therme. Er vergaß seine Armbanduhr (Longines) zunächst nach dem Umkleiden auf dem Spind und betrat anschließend die Therme. Im späteren Verlauf haben eine Mitarbeiterin und der Schichtleiter dem Geschädigten im Umkleidebereich mitgeteilt, dass seine Uhr durch einen Gast aufgefunden und im Kassenbereich abgegeben wurde. Der Geschädigte habe dort noch erwähnt, dass das sehr gut sei, da die Uhr sehr hochwertig sei. Kurz danach sei er zum Kassenbereich gegangen, um seine Uhr dort abzuholen.

Herner: Gesuchter Mann hatte sich die Uhr am Kassenbereich abgeholt

Im Kassenbereich teilte ihm die Mitarbeiterin mit, dass kurz zuvor der abgebildete männliche Tatverdächtige zu ihr in den Kassenbereich gekommen sei und die Uhr abgeholt habe, teilt die Polizei weiter mit. Die Mitarbeiterin ist davon ausgegangen, dass es sich dabei um die berechtigte Person gehandelt habe, so die Polizei. Der Geschädigte zeigte ihr die Uhr auf seinem Handy und die Mitarbeiterin hat diese direkt als die von ihr Ausgegebene erkannt.

Die Polizei Bochum sucht mit Fahndungsfotos nach einem Tatverdächtigen: Er soll am 19. August 2021 im Schwimmbad Lago in Herne eine hochwertige Uhr entwendet haben. Foto: Polizei

Mit richterlichem Beschluss ist nun ein Bild des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung in den Medien freigegeben worden. Das ermittelnde Regionalkommissariat (KK 35) bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen können, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) zu melden.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei

